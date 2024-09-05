Экс-глава первоуральского «Водоканала» отправится в колонию за взятку и кражу

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Матафонов навязал услуги местного ИП, выбрав его подрядчиком для подключения жилого комплекса к сетям «Водоканала» и модернизации фильтрованной станции Первоуральска. За это от предпринимателя Матафонов получил 750 тысяч рублей.