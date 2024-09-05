Экс-глава первоуральского «Водоканала» отправится в колонию за взятку и кражу

Первоуральский городской суд признал экс-главу местного «Водоканала» Сергея Матафонова виновным во взятке, злоупотреблением полномочиями и мошенничество. Матафонов отправится за решетку на 4 года, приговор вынесли 5 сентября.
Напомним, бывший и.о директора первоуральского «Водоканала» был задержан 13 февраля прямо во время заседания по вопросам ЖКХ. В этой должности мужчина успел проработать всего неделю.
По версии следствия, экс-глава «Водоканала» в августе 2023 года украл стройматериалы коммунального предприятия. Материалы нужны были, чтобы незаконно подключить земельный участок его сына к сетям «Водоканала». Сделать Матафонову это удалось благодаря своему служебному положению.
Кроме того, Сергей Матафонов с октября по декабрь 2019 года, будучи в должности заместителя директора местного «Водоканала», получил взятку от индивидуального предпринимателя.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Матафонов навязал услуги местного ИП, выбрав его подрядчиком для подключения жилого комплекса к сетям «Водоканала» и модернизации фильтрованной станции Первоуральска. За это от предпринимателя Матафонов получил 750 тысяч рублей.
— Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере», части 1 стати 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, части 3 статьи 159 УК РФ “Мошенничество, с использованием своего служебного положения, — сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Сергей Матафонов свою вину признал. Следующие четыре года он проведет в колонии строгого режима. Также осужденный будет обязан выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.