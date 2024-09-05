Ревнивая сибирячка может сесть в тюрьму за то, что искала в телефоне мужа переписки с любовницами

Ревность к мужу довела сибирячку до скамьи подсудимых. Жительница Железногорска-Илимского из Иркутской области, используя служебное положение, получила доступ к перепискам и информации о входящих и исходящих звонках абонентов телефонной компании. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы. О подробностях уголовного дела КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Заподозрила в измене.
31-летняя Екатерина Гладкова (все имена и фамилии героев изменены — прим. Редакции) состоит в браке с Александром несколько лет. Они воспитывают троих детей. С виду вполне счастливая семья.
Однако в 2021 году женщина начала замечать, что супругу на телефон часто звонят неизвестные номера, которые не занесены в контакты. Екатерина решила, что муж завел кого-то на стороне.
На тот момент женщина работала начальником офиса одной из телефонных компаний города. Поэтому вместо того, чтобы откровенно поговорить с Александром, не придумала ничего лучше, как воспользоваться служебным положением. Вычислить любовницу решила сама!
— Она обратилась к картотекам абонентов телефонной компании, чтобы узнать, на чьи имена зарегистрированы номера, — рассказывает руководитель следственного отдела по Нижнеилимскому району СУ СКР по Иркутской области Максим Щеголев. — Например, этот телефон принадлежит некоему Иванову Ивану Ивановичу, подозрений снимала. А вот номера неизвестных женщин ее интересовали.
Что делала Екатерина с полученной информацией, история умалчивает. Но раз до развода не дошло, значит, крамолы не обнаружила. Однако следить тайком за супругом продолжала: целых три года контролировала переписки супруга и звонки.
Заказала детализацию звонков родственника.
Вероятно, все это и дальше сходило бы ей с рук, если бы не некоторые обстоятельства. Однажды к Екатерине за помощью обратилась сестра ее мужа Валентина.
— Кать, тут такое дело. У Вадима, мужа моего, какие-то неизвестные вымогают деньги. Случайно узнала. Сам он мне ничего не рассказывает. Но я знаю, что ему кто-то звонил по этому вопросу, — пожаловалась Валентина. — Доступа к его телефону у меня нет. Вадим срочно уехал из города.
Женщина хотела решить проблемы супруга самостоятельно, вот и обратилась к невестке. Попросила сделать детализацию звонков (инструмент автоматического учета входящих и исходящих вызовов — прим. Ред.) мужа за определенный период времени. Екатерина не отказала. Женщина вновь вошла в программу в рабочем компьютере.
— Только обвиняемая не учла, что мужу золовки придет смс-уведомление о том, что телефонная компания производит детализацию его звонков. Мужчина тут же позвонил в call-центр и сообщил, что не заказывал эту услугу. Подключились сотрудники службы безопасности, началось разбирательство. Были проверены камеры круглосуточного видеонаблюдения, установленные в офисе телефонной компании. Выяснилось, что в тот день никто из клиентов не обращался с заявлением о детализации. Поэтому подозрение пало на самих сотрудников компании.
Екатерина рассказала о проблемах на работе сестре мужа, которая и попросила о помощи. А та сообщила супругу. Он, спасая Екатерину придумал легенду: мол, что-то перепутал, когда звонил с жалобой call-центр, был пьяным, мол, простите, извините, да поздно. Процесс уже был запущен!
Грозит до четырех лет лишения свободы.
К слову, как выяснилось, у Вадима действительно были проблемы — незадолго до произошедшего он причинил тяжкий вред здоровью человека. Жене о случившемся не рассказал. А деньги с него пострадавший не вымогал, просил выплатить положенную компенсацию. На сегодняшний момент мужчина находится в розыске.
Екатерине же ничего не оставалось как во всем признаться, в том числе, и в слежке за супругом. Было заведено уголовное дело. Женщину обвинили в преступлениях, предусмотренные статьями «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения», а также «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Своими действиями она нарушила гарантированное Конституцией РФ право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений. Ей грозит крупный штраф, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет. Дело направлено в суд.
А как отреагировал муж, когда узнал, что его несколько лет подозревали в неверности? История умалчивает.