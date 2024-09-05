Ревнивая сибирячка может сесть в тюрьму за то, что искала в телефоне мужа переписки с любовницами

— Только обвиняемая не учла, что мужу золовки придет смс-уведомление о том, что телефонная компания производит детализацию его звонков. Мужчина тут же позвонил в call-центр и сообщил, что не заказывал эту услугу. Подключились сотрудники службы безопасности, началось разбирательство. Были проверены камеры круглосуточного видеонаблюдения, установленные в офисе телефонной компании. Выяснилось, что в тот день никто из клиентов не обращался с заявлением о детализации. Поэтому подозрение пало на самих сотрудников компании.