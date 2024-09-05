В Воронеже столкнулись грузовая «Газель» и Mazda: водитель легковушки сбежал с места ДТП

В больницу после столкновения попали двое пассажиров иномарки. Обоим по 19 лет. Авария произошла около 5.40 5 сентября. Согласно предварительным данным, именно водитель Mazda допустил столкновение с «Газелью», за рулем которой находился 41-летний мужчина. Судя по информации пресс-службы регионального управления МВД, медицинская помощь ему не понадобилась. Личность водителя иномарки сейчас устанавливаются. Также полицейские выясняют, где он находится.