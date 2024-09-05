Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный челябинец избил возвращавшегося домой мужчину

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого, который нанес побои мужчине в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел несколько дней назад у подъезда дома по улице 60-летия Октября. Местному жителю были причинены телесные повреждения, когда он возвращался домой. Видеозапись с камеры домофона была размещена интернете.

«Сотрудники полиции в короткие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Полицейские установили, что он нанес побои из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (Побои).