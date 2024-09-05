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В Пролетарске Ростовской области сняли режим ЧС после ликвидации пожара на нефтехранилище

В Пролетарске Ростовской области отменили режим ЧС после ликвидации пожара на складе с дизельным топливом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как сообщает агентство «Интерфакс», в результате атаки беспилотников и падения их обломков на нефтехранилище 18 августа, пожар пытались ликвидировать на протяжении почти двух недель.

Источник: Городской репортер

Режим ЧС в городе был введен 19 августа, при этом в Пролетарском районе ввели режим повышенной готовности. В результате ЧП пострадал 41 пожарный, пятеро из них попали в реанимацию. Пожар был окончательно ликвидирован 3 сентября, после чего правительство Ростовской области приняло решение снять режим ЧС в районе происшествия.

МЧС