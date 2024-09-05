В Волгограде на тракторном заводе потушили горевший мусор

Накануне вечером, 4 сентября, на территории тракторного завода в Волгограде случился крупный пожар. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы в 19.00 часов. На место выехали спасательные расчеты 1-й ПСЧ.
— В неэксплуатируемом 5-этажном здании горел строительный мусор на площади 70 квадратных метров. Горение ликвидировали в 19:38 часов, — уточнили в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты устанавливают причины случившегося. Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по номеру «101».