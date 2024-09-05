Дептранс Перми объяснил вызов скорой помощи к автобусу на улице Мира

«Сегодня, в 09:02 на остановке “Улица Советской армии” произошла задержка автобуса маршрута № 13 из-за падения пассажира при торможении. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место была вызвана скорая помощь, женщина находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь», — сообщили perm.aif.ru в городском дептрансе.