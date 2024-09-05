Дептранс Перми объяснил вызов скорой помощи к автобусу на улице Мира

Департамент транспорта Перми рассказал сайту perm.aif.ru о причинах вызова скорой помощи к автобусу на улице Мира.
Утром 5 сентября в пермских телеграм-каналах было опубликовано сообщение о происшествии на перекрёстке улиц Мира и Советской Армии. Сообщалось, что автобус № 13 затормозил в районе остановочного пункта. Очевидцы также заметили автомобиль скорой помощи, припарковавшийся перед автобусом.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в департаменте транспорта Перми. В ведомстве рассказали, что помощь понадобилась одной из пассажирок автобуса.
«Сегодня, в 09:02 на остановке “Улица Советской армии” произошла задержка автобуса маршрута № 13 из-за падения пассажира при торможении. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место была вызвана скорая помощь, женщина находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь», — сообщили perm.aif.ru в городском дептрансе.
Остальные пассажиры автобуса не пострадали и пересели на попутный транспорт.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о транспортном коллапсе, который произошёл утром 5 сентября в Индустриальном районе Перми. Пробка в районе шоссе Космонавтов, улиц Малкова и Советской Армии возмутила жителей города. По словам пермяков, движение автобусов и машин было затруднено на протяжении нескольких кварталов.