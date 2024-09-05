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Перепутал деньги с барсеткой: За преступление, совершенное в Ростове 21 год назад, поймали жителя Самары

В Самаре задержали мужчину, который на собеседовании в Ростове ранил директора больше 20 лет назад и сбежал.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские полицейские совместно с коллегами из Самары задержали подозреваемого в преступлении 21-летней давности. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину поместили под стражу.

БЫЛ В РОЗЫСКЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ.

В том далеком марте 2003 года житель Самары в поисках лучшей жизни приехал в донскую столицу. Мужчина искал работу и договорился о собеседовании с директором столярной мастерской. Захватив документы, отправился в цех на встречу с потенциальным работодателем. Но трудовой договор так и не был подписан.

Во время собеседования между мужчинами произошел конфликт. Соискатель выхватил нож, который тоже зачем-то прихватил с собой. Он несколько раз ударил собеседника. После, забрав деньги директора, скрылся. На мужчину завели дело по статье «Разбой».

Поймать мужчину по горячим следам не вышло. Налетчика объявили в федеральный розыск, в котором он и числился больше двух десятков лет.

Мужчину поймали на заправке. Фото: скриншот с видео МВД РФ

Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

— В результате работы по раскрытию преступления прошлых лет сотрудники полиции установили, что фигурант находится на территории Самарской области, где и задержали его, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«ПЕРЕПУТАЛ В СУЕТЕ. ТУПОСТЬ КАКАЯ-ТО».

Силовую операцию, которую провели на заправке, снимали на видео. Судя по кадрам, подозреваемый в начале не понял, что от него хотят.

— В чем дело? Представьтесь! — потребовал он от полицейских.

Но уже в отделе мужчина сказал, что догадывается: почему его задержали.

— 20 марта 2003 года после обеда я повздорил с одним человеком. Мы были с ним вдвоем в кабинете. Сказали друг другу каких-то два-три слова паршивых…

Дальше, стараясь обойти стороной вопросы о ножевых ранениях, задержанный рассказал о том, как похитил деньги. С его слов, он не собирался брать чужое.

— Хотел схватить свою барсетку с документами, но перепутал и в суете взял деньги. Тупость какая-то…

В Самаре задержали подозреваемого в разбое, совершенном 21 год назад. Фото: скриншот с видео МВД РФ

Также подозреваемый признался, что знал о том, что числится в федеральном розыск.

— А не приходил в полицию только потому, что было как-то не по себе, — сказал он на допросе.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. Если оно дойдет до суда, а вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.