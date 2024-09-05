Перепутал деньги с барсеткой: За преступление, совершенное в Ростове 21 год назад, поймали жителя Самары

Ростовские полицейские совместно с коллегами из Самары задержали подозреваемого в преступлении 21-летней давности. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину поместили под стражу.
БЫЛ В РОЗЫСКЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ.
В том далеком марте 2003 года житель Самары в поисках лучшей жизни приехал в донскую столицу. Мужчина искал работу и договорился о собеседовании с директором столярной мастерской. Захватив документы, отправился в цех на встречу с потенциальным работодателем. Но трудовой договор так и не был подписан.
Во время собеседования между мужчинами произошел конфликт. Соискатель выхватил нож, который тоже зачем-то прихватил с собой. Он несколько раз ударил собеседника. После, забрав деньги директора, скрылся. На мужчину завели дело по статье «Разбой».
Поймать мужчину по горячим следам не вышло. Налетчика объявили в федеральный розыск, в котором он и числился больше двух десятков лет.
Но, как говорится, сколько веревочке не виться…
— В результате работы по раскрытию преступления прошлых лет сотрудники полиции установили, что фигурант находится на территории Самарской области, где и задержали его, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«ПЕРЕПУТАЛ В СУЕТЕ. ТУПОСТЬ КАКАЯ-ТО».
Силовую операцию, которую провели на заправке, снимали на видео. Судя по кадрам, подозреваемый в начале не понял, что от него хотят.
— В чем дело? Представьтесь! — потребовал он от полицейских.
Но уже в отделе мужчина сказал, что догадывается: почему его задержали.
— 20 марта 2003 года после обеда я повздорил с одним человеком. Мы были с ним вдвоем в кабинете. Сказали друг другу каких-то два-три слова паршивых…
Дальше, стараясь обойти стороной вопросы о ножевых ранениях, задержанный рассказал о том, как похитил деньги. С его слов, он не собирался брать чужое.
— Хотел схватить свою барсетку с документами, но перепутал и в суете взял деньги. Тупость какая-то…
Также подозреваемый признался, что знал о том, что числится в федеральном розыск.
— А не приходил в полицию только потому, что было как-то не по себе, — сказал он на допросе.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. Если оно дойдет до суда, а вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.