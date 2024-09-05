Перепутал деньги с барсеткой: За преступление, совершенное в Ростове 21 год назад, поймали жителя Самары

В том далеком марте 2003 года житель Самары в поисках лучшей жизни приехал в донскую столицу. Мужчина искал работу и договорился о собеседовании с директором столярной мастерской. Захватив документы, отправился в цех на встречу с потенциальным работодателем. Но трудовой договор так и не был подписан.