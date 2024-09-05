Электричка насмерть сбила лося у станции «Чолово» под Петербургом

При этом машинист оперативно отреагировал — он применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Информацию о гибели дикого животного передали в комитет по охране животного мира. К слову, инцидент на график движения поездов не повлиял.