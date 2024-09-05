Электричка насмерть сбила лося у станции «Чолово» под Петербургом

Утром 4 сентября на перегоне между станциями «Чаща» и «Чолово» под Петербургом электричка наехала на лося. От полученных травм дикое животное погибло на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
— Стражи правопорядка осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги. Они установили, что сохатый внезапно выбежал из лесополосы на железнодорожные пути перед близко идущим составом, — рассказали в ведомстве.
При этом машинист оперативно отреагировал — он применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Информацию о гибели дикого животного передали в комитет по охране животного мира. К слову, инцидент на график движения поездов не повлиял.
Напомним, в Петербурге и Ленинградской области продолжается осенний гон у лосей. В связи с этим автомобилистов призвали соблюдать безопасный скоростной режим и проявить особую внимательность на магистралях. Миграция парнокопытных продлится до октября.