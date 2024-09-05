В двух районах Ростовской области гаражи и дом загорелись из-за горелки и травы

В Ростовской области во время двух пожаров пострадали частный дом, две машины и два гаража. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Первый огненный инцидент произошел в хуторе Ериковском Дубовского района. Там, по неизвестной пока причине, загорелась трава, а потом огонь перешел на жилую постройку и гараж с транспортом. В итоге пламя потушили на 74 кв. метрах.
Второе возгорание случилось в Зернограде. Один из гаражей выгорел на 15 кв. метрах из-за неосторожного использования газовой горелки.
— Среди людей пострадавших не было. На эти два происшествия выезжали 3 сентября. В хуторе в тушении задействовали 12 человек и три автоцистерны, в Зернограде — 8 человек и две автоцистерны, — рассказали в МЧС.
Жителей Дона просят быть осторожными при обращении с огнем. Помощь при возгораниях можно вызвать по номерам «101» или «112».