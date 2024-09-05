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Ялтинец до смерти избил незнакомца: его могут посадить на 15 лет

До смерти избивший незнакомца житель Ялты может получить 15 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте местного жителя обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в мае. В одну из ночей ялтинец находился на улице Дзержинского. У жителя курорта возник конфликт с незнакомцем.

«Обвиняемый нанес пострадавшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив тяжкий вред здоровью», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что через несколько дней мужчина скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в Ялтинский городской суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.