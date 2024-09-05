Ялтинец до смерти избил незнакомца: его могут посадить на 15 лет

В Ялте местного жителя обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Трагедия произошла в мае. В одну из ночей ялтинец находился на улице Дзержинского. У жителя курорта возник конфликт с незнакомцем.
«Обвиняемый нанес пострадавшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив тяжкий вред здоровью», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что через несколько дней мужчина скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Материалы направили в Ялтинский городской суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.