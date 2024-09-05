В тоннеле Дублера Курортного проспекта в Сочи произошло ДТП с пострадавшими

В одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта Сочи произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.
«По предварительным данным водитель автомобиля “ВАЗ” не избрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным “Джили”, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их госпитализировали с различными травмами.
Обстоятельства ДТП уточняют, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в ДТП на федеральной трассе «Джубга-Сочи» пострадали двое детей и трое взрослых.