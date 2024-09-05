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В тоннеле Дублера Курортного проспекта в Сочи произошло ДТП с пострадавшими

Два человека пострадали в ДТП на Дублере Курортного проспекта в Сочи.

Источник: пресс-служба УВД по городу Сочи

В одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта Сочи произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

«По предварительным данным водитель автомобиля “ВАЗ” не избрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным “Джили”, — рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Их госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства ДТП уточняют, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП на федеральной трассе «Джубга-Сочи» пострадали двое детей и трое взрослых.