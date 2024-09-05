Расчеты «Града» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области

Бои в Курской области продолжаются больше четырех недель. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На этом фоне президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне СВО, так как атаковали Курскую область.