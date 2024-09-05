«Среди коллег есть шпион!»: мошенники под видом «спецагентов» выманили у жительницы Иркутска миллион

Мошенники, под видом «спецагентов» связались с 59-летней жительницей Иркутска. И по уже наработанной схеме поведали, что на нее пытаются оформить кредит и украсть деньги со счета. Женщина работала в одном из ВУЗов областного центра. Чтобы она не рискнула рассказать коллегам о звонке, аферисты убедили сибирячку в том, что среди них есть шпион. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
— Со слов киберпреступников, чтобы не стать жертвой обмана и аннулировать заявки на получения займов, необходимо взять «зеркальный кредит» и перевести деньги на «безопасный счет», — поделились в ведомстве.
Выполнив все указания псевдо спецагентов женщина лишилась более миллиона рублей.
Стоит отметить, что только с начала сентября лжеправоохранители позвонили четырем жителям Иркутской области. Они суммарно перевели на счета мошенников 5,7 миллиона рублей.