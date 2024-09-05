«Среди коллег есть шпион!»: мошенники под видом «спецагентов» выманили у жительницы Иркутска миллион

Мошенники, под видом «спецагентов» связались с 59-летней жительницей Иркутска. И по уже наработанной схеме поведали, что на нее пытаются оформить кредит и украсть деньги со счета. Женщина работала в одном из ВУЗов областного центра. Чтобы она не рискнула рассказать коллегам о звонке, аферисты убедили сибирячку в том, что среди них есть шпион. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.