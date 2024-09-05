На железной дороге на Черноморском побережье Кубани планировали теракт

На железной дороге в районе Адлера планировали теракт. Его подробности следователи не раскрывают. Однако известно, что силовики задержали мужчину, который осмотрел участок, сфотографировал его и передал участникам террористической группы.
Сообщество, по версии следствия, было создано в Украине при участии представителей Главного управления разведки не позднее 12 января 2023 года. В состав банды вошли люди, «испытывающие враждебное отношение к общественно-политическому строю Российской Федерации и проводимой специальной военной операции».
В отношении троих участников ОПГ было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и трех эпизодах «Приготовления к совершению теракта» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Один из них и должен был произойти на Черноморском побережье Кубани.
По данным следствия, участники сообщества должны были делать и пересылать фотографии и координаты мест дислокации ВС РФ, различных инфраструктурных гражданских и военных объектов, государственных учреждений.
Так, следователи определили, что 19 января 2023 года подозреваемые выехали в ЛНР, увидели в Луганске российских военных и сфотографировали их. Вместе с координатами они переслали фотографии соучастникам.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные фигуранты, причастные к совершению указанных преступлений, решается вопрос об объявлении их в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СК РФ.