На железной дороге на Черноморском побережье Кубани планировали теракт

В отношении троих участников ОПГ было возбуждено уголовное дело по статье «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и трех эпизодах «Приготовления к совершению теракта» (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Один из них и должен был произойти на Черноморском побережье Кубани.