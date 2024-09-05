Начальника смены осудили за нарушение требований охраны труда в Саянске

Жителю Саянска вынесли приговор по уголовному делу. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда. Это стало причиной того, что другой человек получил по неосторожности тяжелую травму. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что на промышленном предприятии в Саянске мужчина был начальником смены одного из цехов, но не смог обеспечить безопасные условия труда. Если точнее, то после завершения ремонта он не убедился в том, что постоянное ограждение площадки восстановлено. Из-за этого 51-летний машинист оступился и упал с шестиметровой высоты.
— Он получил открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, причинившие тяжкий вред его здоровью. Его отвезли в больницу и оказали необходимую помощь, — рассказали в ведомстве.
Суд вынес решение о том, что начальник смены отправится на исправительные работы на срок один год и четыре месяца. Также в доход государства с его зарплаты удержат 10%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске разыскивают женщину, которая подозревается в краже барсетки.
Начальник смены отправится на исправительные работы. Прокуратура Иркутской области.