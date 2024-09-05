Начальника смены осудили за нарушение требований охраны труда в Саянске

Установлено, что на промышленном предприятии в Саянске мужчина был начальником смены одного из цехов, но не смог обеспечить безопасные условия труда. Если точнее, то после завершения ремонта он не убедился в том, что постоянное ограждение площадки восстановлено. Из-за этого 51-летний машинист оступился и упал с шестиметровой высоты.