«После перевода в ее группу перестал говорить»: жуткие издевательства воспитателя над детьми попали на видео в Бурятии

Девять малышей, усевшись на ковер, собрались вокруг воспитателя. На фоне играет веселая детская песенка. По всей видимости, ребята приготовились к занятию, ведь в руках держат желтые пластмассовые палочки. Казалось бы, обычные кадры из детского сада. Да только вот смотреть на них без содрогания невозможно. Сорвавшись с места, воспитатель на четвереньках подползла к девочке, сидевшей на корточках. И вместо того, чтобы спокойно объяснить малышке, что нужно сесть, как остальные, она хватает ребенка за тоненькие руки, вскидывает с силой вверх, а потом также с силой прижимает к полу. И так еще пару раз! Даже слезы малютки не останавливают педагога…