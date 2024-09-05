«После перевода в ее группу перестал говорить»: жуткие издевательства воспитателя над детьми попали на видео в Бурятии

Девять малышей, усевшись на ковер, собрались вокруг воспитателя. На фоне играет веселая детская песенка. По всей видимости, ребята приготовились к занятию, ведь в руках держат желтые пластмассовые палочки. Казалось бы, обычные кадры из детского сада. Да только вот смотреть на них без содрогания невозможно. Сорвавшись с места, воспитатель на четвереньках подползла к девочке, сидевшей на корточках. И вместо того, чтобы спокойно объяснить малышке, что нужно сесть, как остальные, она хватает ребенка за тоненькие руки, вскидывает с силой вверх, а потом также с силой прижимает к полу. И так еще пару раз! Даже слезы малютки не останавливают педагога…
«И это самый “мягкий” из кадров», — пишут в соцсетях «Газета РБ», публикуя жуткие кадры избиения ребенка в одном из детских садов Улан-Удэ. Как стало известно КП-Иркутск, все это произошло еще в июне 2024 года. Родители обратились с заявлением в полицию и прокуратуру 3 июля. Сейчас воспитатель заключена под стражу. Ей предъявили обвинения в унижении и жестоком обращении с детьми. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Издеваться над детьми воспитатель, как стало известно, начала еще весной 2024 года. СУ СК РФ по Республике Бурятия сообщает: тогда под горячую руку педагога попали трое детей, потом число пострадавших увеличилось.
— Обвиняемая, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к трем малолетним воспитанникам, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась еще с несколькими детьми, — рассказывают в СУ СКР Бурятии.
Однако родственница одного из детей сообщила КП-Иркутск, что страдала вся группа.
— Сколько в группе детей? Не знаю точно. Но могу сказать, что это ясли. Там совсем малыши, — большего женщина не стала рассказывать.
А другая родственница ребенка сообщила изданию «Информ Полис», что ее ребенок до перевода в группу обвиняемой начал разговаривать. Но теперь молчит…
«Он каждый день, якобы, то со стула подал, синяк получил, то об кровать шоркнулся бочком — и снова синяк. И так каждый день», — рассказала собеседница изданию. Подтверждения этой информации Следком Бурятии пока не дает.
А мать другой девочки в июле заметила на теле дочери синяки. Ребенок в силу возраста толком не смог объяснить, что произошло в саду. Тогда взволнованные родители обратились к заведующей сада. Стало известно о рукоприкладстве. В пабликах Бурятии пишут, якобы воспитатель ударила девочку тарелкой по лицу. За что? Неизвестно. Однако эту информацию в региональном Следкоме на данный момент не подтверждают.
Комитет по образованию Улан-Удэ провел совещание с руководителями дошкольных образовательных учреждений после происшествия в детском саду. Им указали на неукоснительное соблюдение требований законодательства и должностных обязанностей о недопущении физического или психического воздействия на детей.
— Летом текущего года заведующая детским садом сообщила в комитет по образованию о физическом насилии над ребенком, — сообщила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию. — Провели проверку, по результатам которой подтвердился факт. И воспитатель была уволена по 336 статье Трудового кодекса РФ (грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность — прим. Ред.). Материалы были переданы в МВД.
— Было заведено уголовное дело по фактам истязания несовершеннолетних и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, — рассказывают в СУ СКР Бурятии. — Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу в отношении воспитателя детского сада.