В Новосибирске обрушилась часть двора после ремонта теплосетей

В Новосибирске обвалился грунт двора дома по адресу Котовского, 40/1. Об этом сообщили в группе «Типичный Ленинский | Новосибирск» во «ВКонтакте» 5 сентября.
Инцидент произошел из-за дождей во время перевооружения теплосетей, которое затянулось на несколько месяцев. Жители отмечают, что «оползень» постепенно приближается к зданию.
Прокуратура организовала проверку и потребовала от подрядчика и заказчика обеспечить безопасность жителей дома вместе с сохранностью их имущества.
— В целях исключения нарушения прав граждан главе района направлена информация о принятии дополнительных мер по стабилизации ситуации и взятии её под контроль, — сообщили стражи порядка.