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В Новосибирске обрушилась часть двора после ремонта теплосетей

Прокуратура объявила проверку инцидента.

В Новосибирске обвалился грунт двора дома по адресу Котовского, 40/1. Об этом сообщили в группе «Типичный Ленинский | Новосибирск» во «ВКонтакте» 5 сентября.

Инцидент произошел из-за дождей во время перевооружения теплосетей, которое затянулось на несколько месяцев. Жители отмечают, что «оползень» постепенно приближается к зданию.

Прокуратура организовала проверку и потребовала от подрядчика и заказчика обеспечить безопасность жителей дома вместе с сохранностью их имущества.

— В целях исключения нарушения прав граждан главе района направлена информация о принятии дополнительных мер по стабилизации ситуации и взятии её под контроль, — сообщили стражи порядка.

ЖКХ