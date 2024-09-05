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Омичку наказали за критику СВО

Женщина в своих соцсетях дискредитировала российскую армию.

Источник: Om1 Омск

В Одесском районе Омской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении жительницы Омска. Её обвинили в публичной дискредитации Вооружённых Сил РФ. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Омской области.

По версии следствия, омичка, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, систематически негативно высказывалась о проведении специальной военной операции, а также публично призывала граждан к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Суд признал её виновной и приговорил к полутора годам лишения свободы условно с лишением права заниматься публичным размещением материалов в сети Интернет сроком на три года.