Омичку наказали за критику СВО

По версии следствия, омичка, используя личный аккаунт в одной из социальных сетей, систематически негативно высказывалась о проведении специальной военной операции, а также публично призывала граждан к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан.