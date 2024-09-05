Спас 150 сослуживцев и выжил: Герой России Балдан Цыдыпов пожертвовал 3 миллиона рублей для бойцов СВО

А не так давно Балдан обрел и личное счастье: встретил свою любовь и женился. Хотя о семье Балдан не распространяется, но известно, что избранницу героя зовут Тамара. Впервые пару вместе заметили на турнире по армейскому рукопашному бою имени Цыдыпова в Иркутске, который состоялся в апреле этого года. А уже через три месяца после этого в социальных сетях появились фотографии со свадьбы — пышной и красивой.