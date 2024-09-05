Спас 150 сослуживцев и выжил: Герой России Балдан Цыдыпов пожертвовал 3 миллиона рублей для бойцов СВО

Герой России из Забайкальского края Балдан Цыдыпов передал в зону проведения специальной военной операции технику на 3 миллиона рублей. 15 подавителей дронов, мониторинговое устройство и шесть дронов, — все это вскоре получат бойцы. Об этом рассказали в правительстве Забайкалья. Из-за полученных травм, молодой офицер сам не может принимать участие в СВО, но таким способом помогает ребятам, которые стоят на защите Родины.
Мечтал о военной службе с детства.
Напомним, Балдан Цыдыпов оказался в зоне спецоперации с самого ее начала. Ему тогда было всего 23 года. Однако парень уже руководил мотострелковым батальоном. Будущую профессию при этом выбрал еще в детстве, мечтал посвятить себя военному делу. Решение полностью поддерживал его отец — Баир Цыдыпов.
Балдан занимался рукопашным боем, дзюдо. А чуть позже, пройдя серьезный отбор, стал курсантом Новосибирского высшего военного командного училища. Учеба давалась ему легко. Получив образование, сибиряк год отслужил в Уссурийске, после получил назначение в Улан-Удэ в Бурятии. А оттуда в составе пятой отдельной гвардейской Тацинской танковой бригады офицер отправился в зону спецоперации, встал на защиту Донбасса.
«Уходите, мы вас прикроем!».
30 марта 2022 года батальон Балдана Цыдыпова оказался в засаде под массированным артобстрелом. Силы были не равны. Боевую машину пехоты молодого офицера подбили одну из первых. Вместе с ним находился и его земляк, наводчик-оператор БМП 25-летний Артем Дамбаев. Забайкальцы решительно приняли огонь на себя, прикрыв боевых товарищей.
— Уходите! — скомандовал Балдан сослуживцам. — Спасайте себя и технику.
Парни вступили в бой. Развернули машину и ответным огнем около двух часов уничтожали огневые точки противника, тем самым помогая вывести из-под удара 150 бойцов. Артем Дамбаев погиб. Балдан получил тяжелые ранения. Офицер был уже без сознания, когда подоспела подмога.
Длительное восстановление в госпитале.
Сибиряка сначала на вертолете доставили в госпиталь Гомеля, а оттуда — в Российскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.
Врачи сотворили настоящее чудо. У Балдана была тяжелая контузия, многочисленные переломы, ожоги, раздробленная стопа, осколочные ранения… Из его тела вытащили почти два килограмма металла. Требовалось длительное и непростое восстановление.
— У него там не было 18-ти сантиметров берцовой кости. Ее удалось вытянуть благодаря аппарату Илизарова. Это долгий и мучительный процесс. Сын пережил больше двадцати операций, каждую под наркозом — рассказывал Баир Цыдыпов.
Чтобы немного отвлечься от тяжелых мыслей во время реабилитации, сибиряк решил получить высшее образование и заочно поступил на магистратуру юридического факультета одного из университетов столицы. Новые знания парень получал, лежа в палате.
После этого последовал период, когда Балдан учился передвигаться с помощью протеза.
Cтал Героем России и нашел любовь.
Проявленные мужество и отвага на боле поя не остались без внимания. Молодому офицеру присвоили звание Героя России. Почетную награду ему вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, Балдан Цыдыпов стал почетным гражданином Забайкальского края.
А не так давно Балдан обрел и личное счастье: встретил свою любовь и женился. Хотя о семье Балдан не распространяется, но известно, что избранницу героя зовут Тамара. Впервые пару вместе заметили на турнире по армейскому рукопашному бою имени Цыдыпова в Иркутске, который состоялся в апреле этого года. А уже через три месяца после этого в социальных сетях появились фотографии со свадьбы — пышной и красивой.
Также известно, что в августе этого года Баладан Цыдыпов стал стажером в правительстве Забайкальского края. Он пришел на совещание по президентской программе «Время героев», которая предназначена для адаптации ветеранов к мирной жизни. Губернатор региона Александр Осипов лично будет у него наставником.