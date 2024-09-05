Военные РФ освободили населенный пункт Заветное в ДНР

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Заветное ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Бойцами подразделений также нанесено поражение живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Селидово и Мемрик ДНР.
Кроме этого, в оборонном ведомстве добавили, что было отражено восемь контратак штурмовых групп бригад нацгвардии и бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Накануне, 4 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ освободили в республике населенные пункты Карловка и Пречистовка. В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры водружения российского флага на здание города Константиновка в ДНР после его освобождения. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продолжают громить оборону украинских боевиков на донецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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