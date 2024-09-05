Военные РФ освободили населенный пункт Заветное в ДНР

Накануне, 4 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ освободили в республике населенные пункты Карловка и Пречистовка. В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры водружения российского флага на здание города Константиновка в ДНР после его освобождения. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки продолжают громить оборону украинских боевиков на донецком направлении.