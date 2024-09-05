Машина провалилась в открытый люк на улице Ворошилова в Воронеже

В городском водоканале корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что люк по указанному адресу не находится на балансе компании. В управе Советского района, в свою очередь, указали, что люк уже закрыли и безопасность проезда была восстановлена. — Об открытых люках во дворе всегда можно сообщить в управу или городскую администрацию через электронную приемную. После поступления сообщения сотрудники управы проверят его, установят балансодержателя и потребуют от него закрыть люк. Есть люк является бесхозным, его закроет специализированная организация по гарантийному письму, — напомнили в управе.