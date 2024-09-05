ВС России уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.