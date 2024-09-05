В Воронежской области 32-летняя женщина разбила «Ладу» о забор и газосиликатные блоки

В хуторе Прогонный Лискинского района «Лада» под управлением 32-летней местной жительницы врезалась в забор и лежавшие поблизости газосиликатные блоки. Машина получила значительные повреждения. Автомобилистку с полученными травмами доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 5 сентября.
ДТП случилось вчера, 4 сентября, около 17:10. Согласно предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 119 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили десять человек.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало об аварии в микрорайоне Придонской, где сегодня утром столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль Mazda 3. В ДТП пострадали двое 19-летних пассажиров легкового авто. Водитель иномарки скрылся с места происшествия.