В Воронежской области 32-летняя женщина разбила «Ладу» о забор и газосиликатные блоки

В хуторе Прогонный Лискинского района «Лада» под управлением 32-летней местной жительницы врезалась в забор и лежавшие поблизости газосиликатные блоки. Машина получила значительные повреждения. Автомобилистку с полученными травмами доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 5 сентября.