Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах во время движения загорелся учебный автомобиль

Два человека пострадали.

Источник: МЧС Татарстана

В среду, 4 сентября, в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах на дороге около дома № 54А по улице Машиностроительная во время движения загорелся легковой автомобиль «Лада Гранта», сообщает МЧС Татарстана.

«Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь на площади четыре квадратных метра», — рассказали в ведомстве.

В машине во время возникновения возгорания находилось два человека. Они успели спастись, но получили ожоги 1−2 степени. Всех пострадавших госпитализировали в БСМП города.

Сам же автомобиль выгорел полностью. Как было установлено, он был учебным и принадлежал местной автошколе. По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности ее узлов и механизмов.

МЧС