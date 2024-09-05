Экс-сотрудников Минобороны РФ обвинили в получении взятки в 7,7 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России — полковника запаса Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина. Также фигурантом расследования стал заместитель гендиректора АО «Оборонтест» Александр Сухарев.
Следствие установило, что в 2016-м и 2022 годах между организациями были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны России на общую сумму 1,5 млрд рублей.
С июня 2023 года по 3 сентября текущего года Чекмазов и Фомин получили от Сухарева взятку в размере 7,7 млн рублей, чтобы избежать мер при выявлении нарушений в работе специалистов, а также иметь покровительство со стороны начальства.
Экс-сотрудники Минобороны РФ обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. По ходатайству следствия суд решил заключить их под стражу.
Замгендиректора АО «Оборонтест» подозревается в предоставлении взятки в особо крупном размере по статье 291 УК РФ и находится под домашним арестом.
Ранее, 3 сентября, правоохранительные органы предъявили обвинение бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» (ВСК) по делу о взятке и злоупотреблениях полномочиями. Согласно данным СК, фигуранты согласились сотрудничать со следствием. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.