Тело преподавателя йоги нашли в студии у метро «Площадь Мужества» в Петербурге

Тело 37-летнего преподавателя духовных практик нашли вечером 4 сентября в студии йоги, которая располагается недалеко от станции метро «Проспект Мужества», на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Оно лежало на спортивном коврике и было накрыто одеялом. Судя по всему, труп пролежал там не один день, так как уже начал разлагаться. По предварительным данным, мужчина умер от передозировки наркотиками. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».