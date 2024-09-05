Тело преподавателя йоги нашли в студии у метро «Площадь Мужества» в Петербурге

Тело 37-летнего преподавателя духовных практик нашли вечером 4 сентября в студии йоги, которая располагается недалеко от станции метро «Проспект Мужества», на 2-м Муринском проспекте в Петербурге. Оно лежало на спортивном коврике и было накрыто одеялом. Судя по всему, труп пролежал там не один день, так как уже начал разлагаться. По предварительным данным, мужчина умер от передозировки наркотиками. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Погибшим оказался 34-летний житель Татарстана. Он работал в клубе инструктором. Труп направлен в морг для установления причины смерти, — добавил источник.
По данным агентства, ранее мужчина был судим за наркотики, а в Петербурге проживал без регистрации. В его сумки нашли бело-серый порошок. Вещество было направлено на экспертизу.
Погибший на своей страничке в соцсети писал, что занимался йогой и медитацией более семи лет. Также всем желающим он предлагал стать «проводником в мир этого искусства и гармонии».