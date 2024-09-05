Мужчина попал в больницу с ожогами после пожара в Хабаровске

Восемь человек во время ночного пожара спасли хабаровские огнеборцы. Сообщение поступило около трех часов ночи 5 сентября: на четвертом этаже пятиэтажки на Уборевича вспыхнул огонь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пожарные начали тут же спасать людей из задымленного подъезда. На улицу с помощью индивидуального устройства вывели восьмерых человек, еще 10 вышли самостоятельно.
«В течение 20 минут пожар удалось локализовать, в 03:56 он был полностью ликвидирован. В результате возгорания выгорела кухня, в коридоре обгорела мебель, оплавился натяжной потолок. Общая площадь пожара — 20 квадратных метров. В момент происшествия в квартире находился 27-летний мужчина, с ожогами тела и дыхательных путей бригада скорой помощи его госпитализировала в больницу. Автономных дымовых пожарных извещателей в жилье не было, они могли бы обнаружить огонь на начальной стадии», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На месте работали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Вероятно, пожар начался из-за короткого замыкания в холодильнике.