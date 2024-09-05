Мужчина попал в больницу с ожогами после пожара в Хабаровске

«В течение 20 минут пожар удалось локализовать, в 03:56 он был полностью ликвидирован. В результате возгорания выгорела кухня, в коридоре обгорела мебель, оплавился натяжной потолок. Общая площадь пожара — 20 квадратных метров. В момент происшествия в квартире находился 27-летний мужчина, с ожогами тела и дыхательных путей бригада скорой помощи его госпитализировала в больницу. Автономных дымовых пожарных извещателей в жилье не было, они могли бы обнаружить огонь на начальной стадии», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.