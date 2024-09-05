«За месяц не нашли ни лодки, ни вещей»: семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов

— Сергей и Михаил запаслись водой, продуктами, спальниками, палатками и из села Москальково Сахалинской области направились вдоль берега к мысу Перовского, который находится на Шантарских островах. У штурвала был бывший свояк, так как только у него есть права. На острове их уже ждали друзья — компания из двух семей с детьми. С ними был и Илья. Обратно они уже собрались втроем — в город Оха на том же Сахалине. По прямой — это 150 километров и несколько часов пути. Они делились, что поплывут вдоль берега, но, как поступили, на самом деле, неизвестно.