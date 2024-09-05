«За месяц не нашли ни лодки, ни вещей»: семья из Бурятии исчезла при загадочных обстоятельствах у Шантарских островов

— Я прошу вас только не прекращайте поиски! Если они где-то ждут, надеются на помощь, а мы их не ищем, — не в силах сдержать слезы, умоляет 40-летняя Наталья Пичугина. Женщина почти месяц не знает ничего о своем сыне Илье. Во время летних каникул подросток поехал с отцом Сергеем и дядей Михаилом на Сахалин, чтобы увидеть своими глазами нетронутую природу Шантарских островов. Туда родственники добрались без проблем. Но стоило им отплыть от берега обратно к большой земле, как они исчезли.
Поиски жителей Бурятии ведут ведомства сразу трех регионов, но пока это не принесло результатов. Близкие Пичугиных боятся, что работы могут приостановить.
— Мы с Сергеем в разводе, поэтому три года назад я с дочерью и сыном переехала в Красноярск, — рассказывает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск Наталья. — В июле Илья уехал к отцу в Бурятию, а спустя месяц позвонил и сказал, что они едут на Сахалин. Сын — из Улан-Удэ на машине с друзьями Сергея, а сам Сергей — самолетом. Я их отговаривала, переживала, что дорога опасная, но они меня не слушали. Илья говорил, что мечтает посмотреть на китов.
Место для отдыха Пичугины выбрали неслучайно. 46-летний Михаил работает на острове вахтой, а в свободное время выходит в море на рыбалку, поэтому и пригласил к себе старшего брата и 15-летнего племянника. К поездке они подготовились заранее: купили моторную лодку «Байкат 470», затем судно зарегистрировали и перевезли к берегу Охотского моря.
— Сергей и Михаил запаслись водой, продуктами, спальниками, палатками и из села Москальково Сахалинской области направились вдоль берега к мысу Перовского, который находится на Шантарских островах. У штурвала был бывший свояк, так как только у него есть права. На острове их уже ждали друзья — компания из двух семей с детьми. С ними был и Илья. Обратно они уже собрались втроем — в город Оха на том же Сахалине. По прямой — это 150 километров и несколько часов пути. Они делились, что поплывут вдоль берега, но, как поступили, на самом деле, неизвестно.
В последний раз знакомые видели Пичугиных в полдень 9 августа. Но после того, как лодка скрылась за горизонтом, мужчины и подросток больше не выходили на связь.
Сергей и Михаил пообещали знакомым отзвониться через четыре часа, но ни вечером, ни на следующий день о себе так и не объявили. 10 августа друзья начали волноваться и сообщили о случившемся в полицию. Оказалось, что туристы так и не добрались до пункта назначения. Наталья же узнала о пропаже сына лишь спустя еще два дня. За дело взялись спасатели сразу трех регионов, на территории которых могли пропасть сибиряки: Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев. Были задействованы самолеты и вертолеты. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы Охотского моря.
— За две недели обследовано порядка 195 тысяч квадратных километров водной поверхности и более 10 тысяч километров прибрежной черты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В это время волонтеры распространяли ориентировки и опрашивали возможных очевидцев. Но ни одного сообщения от свидетелей так и не появилось.
— Не представляю, что могло произойти, — говорит Наталья Пичугина. — Успокаивает то, что ничего не нашли: ни лодки, ни вещей. Значит, они живы. Сергей и Михаил опытные охотники, рыбаки, грибники и знают, как выжить в дикой природе, добыть пропитание. Но сейчас холодает. К тому же, в последние дни новой информации от спасателей не поступает.
Как корреспонденту КП-Иркутск пояснили в региональном ведомстве, в настоящее время проходят оперативно-следственные действия. Официально поиски продолжаются.
— В конце августа Илье исполнилось 16 лет. 1 сентября должен был идти в колледж… Пожалуйста, не бросайте их!
— Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), — отмечают транспортные следователи. — В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Илья Пичугин, 16 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, короткая стрижка.
Сергей Пичугин, 49 лет. Рост 165 см, плотное телосложение, лысый.
Михаил Пичугин, 46 лет, рост 168 см, плотное телосложение, лысый.