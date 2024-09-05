Суд Петербурга приостановил работу «Такси», чей автобус утонул в реке Мойке

Следствие полагает, что он плохо водил, а 10 мая вовсе вышел на работу уставшим и превысил скорость на повороте на злополучный мост. На одном из процессов он извинился и принес соболезнования родным и близким, а также признал свою вину. Однако на его слова резко отреагировал тот самый Тверитнев, который на вчерашнем заседании слово в слово повторил все то, о чем рассказал в эксклюзивном интервью SPB.KP.RU. В аварии петербуржец потерял свою возлюбленную Елену. Незадолго до трагедии они планировали свадьбу.