Суд Петербурга приостановил работу «Такси», чей автобус утонул в реке Мойке

Сегодня, 5 сентября, Московский районный суд приостановил работу ООО «Такси», чей автобус пробил ограждение Поцелуева моста и утонул в реке Мойке, на 14 суток. Дорожное происшествие минувшей весной унесло жизни семи человек, выжить удалось только водителю и одному пассажиру. Перевозчика привлекли к ответственности по четвертой части статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— «Такси» не обеспечивает идентификацию аппаратуры спутниковой навигации, то есть наименование юридического лица, владельца транспортного средства не соответствует представленной в системе КИАСК-ТСРВ. Кроме того, сведений о перевозчике в ней также нет. Все это является нарушением, — рассказали в суде.
При этом законный представитель «Такси» на заседание не явился. Защитник пришел, но вину не признал. Суд не согласился с такой позицией и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности перевозчика. Постановление подлежит немедленному исполнению, добавили в суде.
Напомним, после жуткой аварии в центре Петербурга выжили только 44-летний уроженец Таджикистана, водитель Рахматшох Курбонов и 56-летний пассажир Александр Тверитнев, которого чудом из воды достали очевидцы. Тогда против шофера и многодетного отца Курбонова возбудили уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим авто, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и отправили в СИЗО.
Следствие полагает, что он плохо водил, а 10 мая вовсе вышел на работу уставшим и превысил скорость на повороте на злополучный мост. На одном из процессов он извинился и принес соболезнования родным и близким, а также признал свою вину. Однако на его слова резко отреагировал тот самый Тверитнев, который на вчерашнем заседании слово в слово повторил все то, о чем рассказал в эксклюзивном интервью SPB.KP.RU. В аварии петербуржец потерял свою возлюбленную Елену. Незадолго до трагедии они планировали свадьбу.
Еще одно уголовное дело возбудили против начальника автоколонны «Такси» Джахангира Адалет оглы Халилова. Его обвинили в оказании небезопасных услуг. Именно он должен был контролировать график работы и отдых водителей. В отличие от Курбонова мужчина особенно не выражал эмоций, за исключением эпизода, когда его отправили вместо желаемого домашнего ареста в СИЗО. Расследование громкого дела продолжается.
К слову, следующее заседание в отношении Курбонова, где продолжатся допросы потерпевших и свидетелей, назначили на 9 сентября.