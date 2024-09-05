ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов и склад безэкипажных катеров ВСУ

Кроме того, ведомство в своем Telegram-канале сообщило о поражении пункта временного размещения иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, 31 044 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 575 зенитных ракетных комплексов, 17 822 танка и других боевых бронированных машин.
Накануне сообщалось, что ВС РФ осуществили удар по тренировочному центру украинской армии в Полтаве. Уточнялось, что высокоточный удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, в учебном заведении под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских Вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.