ВС РФ поразили завод по производству боеприпасов и склад безэкипажных катеров ВСУ

Накануне сообщалось, что ВС РФ осуществили удар по тренировочному центру украинской армии в Полтаве. Уточнялось, что высокоточный удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации Минобороны РФ, в учебном заведении под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских Вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.