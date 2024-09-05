«Доставили в ожоговую реанимацию»: в Екатеринбурге скончался мужчина, забравшийся в трансформаторную будку

А затем произошел взрыв — мужчину ударило электрическим током. Из-за этого он получил очень серьезные ожоги. Несмотря на это он оставался в сознании. В очень тяжелом состоянии его доставили в больницу № 40. В четверг, 5 сентября, днем появилась информация, что он скончался.