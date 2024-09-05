«Доставили в ожоговую реанимацию»: в Екатеринбурге скончался мужчина, забравшийся в трансформаторную будку

На улице Шаронова в среду поздно вечером взорвалась трансформаторная будка. После этого изнутри стали доноситься крики мужчины, просившего о помощи. Вызволять его прибыли сотрудники МЧС. Как позже объяснили в компании «Россети Урал», он пытался похитить трансформаторное оборудование.
— 4 сентября в 22.30 было зафиксировано несанкционированное проникновение постороннего лица в трансформаторную подстанцию, — прокомментировали в пресс-службе компании «Россети Урал». — По предварительным данным — с целью хищения оборудования. Мужчина вскрыл замки трансформаторной подстанции, демонтировал специальное ограждение работающего трансформатора, находившееся внутри.
А затем произошел взрыв — мужчину ударило электрическим током. Из-за этого он получил очень серьезные ожоги. Несмотря на это он оставался в сознании. В очень тяжелом состоянии его доставили в больницу № 40. В четверг, 5 сентября, днем появилась информация, что он скончался.
— Мы подтверждаем, мужчина скончался, — прокомментировали в пресс-службе ГКБ № 40.
В медицинском учреждении уточнили, что мужчина был доставлен в ожоговую реанимацию. В компании «Россети Урал» тем временем напомнили, что проникать в подстанции, распределительные пункты и трансформаторные подстанции запрещено, ведь они находятся под напряжением и смертельно опасны.