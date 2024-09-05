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В Британии досрочно выпустят на свободу насильников из-за переполненности тюрем

Министр юстиции Великобритании Шабан Махмуд распорядился начать программу досрочного освобождения заключенных. Однако организация по надзору за тюрьмами предупреждает о возможном освобождении «рискованных» преступников.

Источник: AP 2023

Главный инспектор тюрем Англии и Уэльса Чарли Тайлор считает, что планы освободить на следующей неделе две тысячи заключенных, отсидевших только 40% своего срока, приведут к «неизбежному» росту числа бездомных, а также повысят риск повторного совершения преступлений.

В 2024 году численность заключенных в Англии и Уэльсе достигла рекордного уровня. Согласно приведенным данным, по состоянию на конец августа этого года в тюрьмах находилось примерно 88 350 человек, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

Напомним, последнее время в Великобритании говорят о росте числа бездомных. Бродягами в Соединенном Королевстве стали пятнадцать тысяч украинцев, который при этом все равно не хотят возвращаться домой.