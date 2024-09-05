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В мощном пожаре на 10 лет Октября в Омске сгорели автомастерские

Как стало известно «СуперОмску», ночью на улице 10 лет Октября в Центральном округе Омска загорелись автомастерские. Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре поступил в 00:40 в четверг, 5 сентября 2024 года.

«Огонь охватил 1 700 квадратов производственного здания и пристроенного к нему склада ангарного типа. В 4 часа 30 минут пожар локализован на общей площади 1 700 квадратных метров. В 5 часов 30 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в МЧС Омской области.

Полностью ликвидировать пожар омским огнеборцам удалось только спустя 15 часов, в 15:33, как заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ведомстве уже назвали предварительную причину пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

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