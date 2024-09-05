Bild узнала, кого тренировали в попавшем под удар училище в Полтаве

Один из опрошенных изданием военнослужащих, находящихся в учебном центре в момент прилета, рассказал, что две ракеты одна за другой попали в одно и то же место на входе в училище. По его словам, когда прозвучала воздушная тревога, многие солдаты хотели укрыться там. «В этом регионе не хватает ПВО. Логично, что защита будет лучше, если будет больше систем ПВО», — посетовал он.