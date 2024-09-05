Суд в Москве приговорил фигурантов дела о махинациях с билетами

Следствием и судом установлено, что Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, в феврале 2017 года создали сайты-двойники ведущих российских учреждений культуры, в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П. И. Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». Всем указанным учреждениям культуры причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков на общую сумму более 9 млн руб.