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Суд в Москве приговорил фигурантов дела о махинациях с билетами

Тверской суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при продаже билетов в театры, которых в СМИ прозвали «билетной мафией». Алексей Куринов, Виталий Гашаков, Юлия Чарыкова и Яна Тагина признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 180 УК РФ (мошенничество, незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Источник: РИА "Новости"

Следствием и судом установлено, что Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова, действуя в составе преступной группы, в феврале 2017 года создали сайты-двойники ведущих российских учреждений культуры, в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П. И. Чайковского, международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». Всем указанным учреждениям культуры причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков на общую сумму более 9 млн руб.

Через эти ресурсы соучастники незаконно реализовали билеты на мероприятия театров с использованием их товарных знаков и сходных с ними обозначений по завышенным ценам, вводя покупателей билетов в заблуждение о принадлежности сайтов, тем самым похищая деньги покупателей.

В СКР сообщили, что в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество, автотранспорт и денежные средства наложен арест. Потерпевшими к обвиняемым заявлены гражданские иски, которые удовлетворены судом.

Приговором суда Куринову назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тыс. руб., Гашакову — четырех лет шести месяцев колонии и штрафа 600 тыс. руб. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Еще двое фигурантов — Андрей Хартанюк и Ирина Хартанюк — объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

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