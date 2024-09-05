«Попались на удочку закона»: двое омичей получили условный срок и 2 млн штрафа за вылов четырех краноснижных рыб

Двое омичей отравились на рыбалку, где выловили четыре экземпляра осетра сибирского, который занесен в Красную книгу РФ. Теперь рыбакам предстоит отбывать условный срок и выплатить крупный штраф.
Суд признал омичей виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»). Инстанция назначила им приговор — одного из них приговорили к 3 годам лишения свободы, второго — к 2 годам 8 месяцам. Отбывать наказание мужчины будут условно, испытательный срок — 2 года.
Прокурор Усть-Ишимского района обратился с иском в суд о возмещении государству морального ущерба, причиненного омичами.
«Поскольку действиями виновных государству причинен ущерб в размере более 1,9 млн рублей, прокурор в судебном порядке взыскал с них указанную сумму», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве проконтролируют исполнение решения суда.