«Попались на удочку закона»: двое омичей получили условный срок и 2 млн штрафа за вылов четырех краноснижных рыб

Суд признал омичей виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»). Инстанция назначила им приговор — одного из них приговорили к 3 годам лишения свободы, второго — к 2 годам 8 месяцам. Отбывать наказание мужчины будут условно, испытательный срок — 2 года.