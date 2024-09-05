Полиция установила личности девочек, танцевавших на могилах в Перми

В комментариях к ролику пермяков сильно возмутило поведение детей. Многие жители заметили, что такое поведение недопустимо на кладбище и является неуважением к умершим. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в полиции. В ГУ МВД Пермского края рассказали, что после публикации видео была организована проверка.