Полиция установила личности девочек, танцевавших на могилах в Перми

Личности девочек, танцевавших на могилах и оскорблявших умерших на кладбище в Перми, установлены полицией, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД региона.
Днём 4 сентября в пермских сообществах и телеграм-каналах получили большую популярность видео с двумя девочками, которые гуляют по одному из городских кладбищ. На роликах девочки разглядывают имена на памятниках и громко над ними смеются, попутно оскорбляя умерших пермяков матерными словами.
«Может не надо? А то мёртвые придут и будут жаловаться на нас», — со смехом говорит одна из девочек.
Во время прогулки девочки шутят над умершими и разглядывают надгробия, на которых заметно также и знаменитых жителей Перми, в частности, девочки снимают могилу советского конструктора Юрия Калачникова.
После трёхминутной прогулки подростков в телеграм-каналах было опубликовано ещё одно видео. На этот раз одна из девочек решила станцевать на могилах под комментарии и смешки подруги.
В комментариях к ролику пермяков сильно возмутило поведение детей. Многие жители заметили, что такое поведение недопустимо на кладбище и является неуважением к умершим. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в полиции. В ГУ МВД Пермского края рассказали, что после публикации видео была организована проверка.
«4 сентября в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись с противоправным поведением несовершеннолетних на кладбище. В отделе полиции Дзержинского района Перми инициирована проверка, в ходе которой личности девочек были установлены», — сообщили perm.aif.ru в краевом МВД.
После проверки полицейскими был составлен протокол в отношении родителей девочек по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте с подростками, который завершился аналогичным решением. Видео с ребёнком, избивающим взрослую женщину, было опубликовано в пермских телеграм-каналах в начале сентября. В полиции сообщили, что инцидент случился в посёлке Куеда.