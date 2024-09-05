Жителя Петербурга задержали по делу о госизмене

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Петербуржец задержан по делу о государственной измене за помощь иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 “государственная измена” УК РФ», — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина инициативно зарегистрировался на криптовалютной бирже и оказывал финансовую помощь представителю иностранного государства (иностранной организации) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Отмечается, что подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.