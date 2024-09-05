Жителя Петербурга задержали по делу о госизмене

«Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 “государственная измена” УК РФ», — говорится в сообщении.