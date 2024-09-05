Почему фирме из Петербурга, чей автобус утонул в Мойке, запретили работать

Суд приостановил работу ООО «Такси» — той самой фирмы, чей автобус упал с Поцелуева моста в Мойку. Напомним, в ЧП погибли семь человек. Чудом выжили водитель и один из пассажиров. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, у компании были проблемы со спутниковой навигацией, что считается серьезным нарушением.
— Законный представитель фирмы в суд не явился, — сообщили в суде. — Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 14 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.
А чуть раньше власти Петербурга сами решили отказаться от услуг этой компании. Как рассказали SPB.KP.RU в ГКУ «Организатор перевозок», с октября на маршруты, которые обслуживала скандальная фирма, выйдет другой оператор. Учреждение уже объявило конкурс на маршруты 29, 220, 41, 42, 262, 261, 113, 214А, 214Б.
— С компанией «Такси» город прекращает отношения по всем текущим госконтрактам, — сообщили нам в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок». — Решение принято по результатам комплексного аудита, проведенного после ДТП на Поцелуевом мосту.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU после трагедии на Мойке вопросы у силовиков возникли не только к водителю и его непосредственному начальнику. Возбудили уголовное дело и в отношении владельца ООО «Такси» Павла Кузнецова. Ему предъявили довольно редкую статью «Фальсификация единого государственного реестра». По версии следствия, мужчина был лишь номинальным владельцем, получал небольшую зарплату — всего 13 000 рублей — и в дела компании не вникал. Как выяснила SPB.KP.RU, мужчина занимался бизнесом еще с 1997 года. При таком опыте он не мог не знать, что такое «номинал» и чем это грозит. Бывшие партнеры по другим компаниям вспоминали Кузнецова неохотно, с ними он разошелся по-плохому.
Интересно, что фирма «Такси» обслуживала несколько городских автобусных маршрутов с 2021 года. Тогда в городе произошла транспортная реформа, и город стал платить перевозчикам за работу на линии фиксированные суммы. При этом за срыв перевозок и нарушения перевозчика штрафуют. SPB.KP.RU изучил обширную документацию в системе госзакупок. «Организатор перевозок» регулярно выставлял претензии ООО «Такси» и забирал с них крупные суммы — по 1,5−2 миллиона рублей за раз.
— Подрядчиком за отчетный период было допущено 631 отступление от требований к качеству перевозок, из которых 607 допущено сверх установленного норматива, на основании чего признается случаем ненадлежащего исполнения обязательств, — говорится в одном из протоколов.
В других подобных документах счет на «отступления» так же идет на сотни и даже тысячи.
КОНКРЕТНО.
Какие нарушения выявляли:
Выдержка только из одного протокола по маршруту № 262 — того самого, в котором погибло семь человек.
1. Несоблюдение времени начала и окончания движения на маршруте.
2. Проезд остановочных пунктов, при наличии пассажиров.
3. Использование водителем телефона при движении автобуса.
4. Несоблюдение трассы маршрута с объездом остановок.
5. Курение водителя в салоне.