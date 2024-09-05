Почему фирме из Петербурга, чей автобус утонул в Мойке, запретили работать

Как ранее рассказывал SPB.KP.RU после трагедии на Мойке вопросы у силовиков возникли не только к водителю и его непосредственному начальнику. Возбудили уголовное дело и в отношении владельца ООО «Такси» Павла Кузнецова. Ему предъявили довольно редкую статью «Фальсификация единого государственного реестра». По версии следствия, мужчина был лишь номинальным владельцем, получал небольшую зарплату — всего 13 000 рублей — и в дела компании не вникал. Как выяснила SPB.KP.RU, мужчина занимался бизнесом еще с 1997 года. При таком опыте он не мог не знать, что такое «номинал» и чем это грозит. Бывшие партнеры по другим компаниям вспоминали Кузнецова неохотно, с ними он разошелся по-плохому.