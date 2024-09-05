Школу на Московке, где обрушилась штукатурка, закрыли

Омскую школу № 104 на улице 3-й Станционной временно закрыли, сообщают «Вести-Омск» со ссылкой на омскую мэрию.
Напомним, учебное заведение не проработало и трёх дней после начала учебного года. Накануне, 4 сентября, в раздевалке на первом этаже обвалился внушительный пласт штукатурки. Только по чистой случайности в этот момент там никого не было, поэтому никто не пострадал.
Сразу после этого закрыли класс, расположенный над местом обрушения. Сегодня стало известно о закрытии всего здания. Сейчас там находятся только сотрудники. Учеников временно перевели на дистанционное обучение. Когда оно закончится, пока неизвестно.
В школе 1957 года постройки проведут инструментальное обследование, чтобы понять, насколько безопасно там находиться. Добавим, что капитальный ремонт здания планировали только через два года.