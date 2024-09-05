Школу на Московке, где обрушилась штукатурка, закрыли

Напомним, учебное заведение не проработало и трёх дней после начала учебного года. Накануне, 4 сентября, в раздевалке на первом этаже обвалился внушительный пласт штукатурки. Только по чистой случайности в этот момент там никого не было, поэтому никто не пострадал.