36-летний рыбак утонул, нырнув за удочкой в Кстовском районе

Трагедия произошла на днях в Кстовском районе. Тело 36-летнего мужчины подняли со дна водолазы поисково-спасательного отряда. Как выяснилось, мужчина рыбачил, и в какой-то момент удочка выскользнула из рук и упала в воду. Рыбак не умел плавать, но почему-то нырнул за снастью, а выплыть уже не смог. Спасательного жилета на нем также не было.