36-летний рыбак утонул, нырнув за удочкой в Кстовском районе

Под Нижним Новгородом рыбак утонул, нырнув за упавшей в воду удочкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Трагедия произошла на днях в Кстовском районе. Тело 36-летнего мужчины подняли со дна водолазы поисково-спасательного отряда. Как выяснилось, мужчина рыбачил, и в какой-то момент удочка выскользнула из рук и упала в воду. Рыбак не умел плавать, но почему-то нырнул за снастью, а выплыть уже не смог. Спасательного жилета на нем также не было.
Напомним, в последний день лета в Воротынце утонул 77-летний рыбак. Местные жители увидели в воде пустую лодку и вызвали экстренные службы. Вскоре тело погибшего было обнаружено на дне реки.