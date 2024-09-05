Полковник Ходаренок сравнил огнеметные дроны ВСУ с оружием Первой мировой

Термитными смесями можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет легковоспламеняющихся материалов. Их практически невозможно потушить, так как в их составе содержится все необходимое для горения: и горючее, и окислитель. Поэтому подобные огнесмеси горят и на воздухе, и под водой. Лучшее средство для тушения термита — сухой песок. Водой его тушить нельзя, так как при этом образуется гремучий газ.