Жителя Ростова-на-Дону будут судить за нападение на семью с детьми

В Ростове-на-Дону в суд передали дело о нападении на ветерана боевых действий и его семью. Подозреваемый сейчас находится под стражей, он полностью признал свою вину, рассказали в пресс-службе управления СК России по региону.
— Обвинительное заключение передали в суд. Задержанный будет отвечать перед законом по статьям «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и «Умышленное причинение вреда средней тяжести» (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ), — сообщили в ведомстве.
Напомним, нападение произошло в июне 2024 года на проспекте Ленина в Ростове. Семь — отец, мать, их полуторагодовалая дочь и сын-подросток — шли по улице. В какой-то момент по надуманному поводу на них бросился агрессивный незнакомец.
Хулиган ударил отца семьи и попытался нанести удар женщине, но промахнулся и попал по маленькой девочке. После этого ростовчанин распылил газовый баллончик.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» стало известно, что задержанный сломал ногу отцу, а мальчику обжег глаза.