Пассажирка пострадала в ДТП с автобусом № 57 в Иркутске

В Иркутске ищут водителя, который устроил аварию с автобусом № 57. ДТП произошло 5 сентября около 11 утра на улице Сибирских Партизан. Неизвестный спровоцировал столкновение, а после уехал. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, что за водитель и какой марки машина еще устанавливается.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка общественного транспорта. В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД принимают меры к установлению личности автомобилиста, — поделились в ведомстве.
Водителя призывают самостоятельно прийти в отделение ГИБДД или ближайший отдел полиции. Прокуратурой города ход и результаты проверки поставлены на контроль.