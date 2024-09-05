Пассажирка пострадала в ДТП с автобусом № 57 в Иркутске

В Иркутске ищут водителя, который устроил аварию с автобусом № 57. ДТП произошло 5 сентября около 11 утра на улице Сибирских Партизан. Неизвестный спровоцировал столкновение, а после уехал. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, что за водитель и какой марки машина еще устанавливается.