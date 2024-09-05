Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка пострадала в ДТП с автобусом № 57 в Иркутске

ДТП с неизвестным авто и пассажирским автобусом произошло на улице Сибирских Партизан.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ищут водителя, который устроил аварию с автобусом № 57. ДТП произошло 5 сентября около 11 утра на улице Сибирских Партизан. Неизвестный спровоцировал столкновение, а после уехал. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, что за водитель и какой марки машина еще устанавливается.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка общественного транспорта. В настоящее время сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД принимают меры к установлению личности автомобилиста, — поделились в ведомстве.

Водителя призывают самостоятельно прийти в отделение ГИБДД или ближайший отдел полиции. Прокуратурой города ход и результаты проверки поставлены на контроль.