В Березовском простятся с погибшим на СВО Михаилом Брагиным

Михаил Брагин родился 5 декабря 1993 года, в 2010 году окончил лицей № 3. После окончания школы он работал мастером по укладке напольных покрытий. Близкие описывали его как организованного человека с хорошим чувством юмора.
Контракт с Минобороны боец заключил в мае этого года. Он стал наводчиком пулеметного отделения, взял себе позывной «Мотогон». Он погиб 7 июля этого года в поселке Северное города Горловка (ДНР) во время выполнения боевых задач.
У Михаила Брагина осталась жена и двое детей. Прощание с ним состоится 6 сентября, его захоронят на Северном кладбище.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб выпускник Детского морского центра «Алый парус» из Тюмени. Ему было 19 лет.