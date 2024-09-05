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В Березовском простятся с погибшим на СВО Михаилом Брагиным

В Березовском (Свердловская область) пройдет прощание с местным жителем Михаилом Брагиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Евгений Писцов.

Михаил Брагин родился 5 декабря 1993 года, в 2010 году окончил лицей № 3. После окончания школы он работал мастером по укладке напольных покрытий. Близкие описывали его как организованного человека с хорошим чувством юмора.

Контракт с Минобороны боец заключил в мае этого года. Он стал наводчиком пулеметного отделения, взял себе позывной «Мотогон». Он погиб 7 июля этого года в поселке Северное города Горловка (ДНР) во время выполнения боевых задач.

У Михаила Брагина осталась жена и двое детей. Прощание с ним состоится 6 сентября, его захоронят на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб выпускник Детского морского центра «Алый парус» из Тюмени. Ему было 19 лет.