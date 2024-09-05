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Четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре

В Центральном округе Краснодара произошло ДТП, в результате которого пострадало четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Источник: пресс-служба УВД России по Краснодару

По данным ведомства, 18-летняя водитель, следуя по улице Ломоносова, не уступила дорогу троллейбусу на нерегулируемом перекрестке с ул. Кузнечной. Общественный транспорт, двигавшийся по главной дороге в направлении ул. Володарского, столкнулся с автомобилем. От удара троллейбус выехал за пределы проезжей части и врезался в бордюр, металлическое ограждение, опору электросети и дерево.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в числе которых водители обоих транспортов и два пассажира. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.