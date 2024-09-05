Против экс-замглавы МЧС Павла Барышева завели дело о мошенничестве

Впоследствии он был назначен на должность замминистра природных ресурсов. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. Также в ведении Барышева были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов. С этой должности он был уволен 19 июня этого года указом премьера Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».