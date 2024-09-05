В Казани арестовали хозяйку частного пансионата для престарелых в Щербаково

Чулпан Мифтахову обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Свою вину она признала частично, лишь в части несоблюдения требований безопасности.
По версии следствия, в пансионате для стариков не обеспечивались необходимые меры безопасности при оказании услуг. Одну из пенсионерок также склонили переписать имущество на сумму свыше 100 млн руб. Прокуратура подала иск о закрытии данного заведения, а пожилых людей временно разместили в больницах Казани.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушениях в отношении 22 пенсионеров из пансионата.