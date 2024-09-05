В Казани арестовали хозяйку частного пансионата для престарелых в Щербаково

По решению Советского районного суда хозяйка частного дома для престарелых на севере Казани Чулпан Мифтахова арестована на 1 месяц и 16 суток, до 19 октября 2023 года. Ее подозревают в совершении трех преступлений. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».