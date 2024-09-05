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Суд арестовал предполагаемого убийцу девочки из Нижнего Тагила

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал Владимира Александрова, обвиняемого в убийстве 11-летней Насти, до 2 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме.

О гибели 11-летней Насти Я. стало известно 3 сентября. Девочка ушла из дома погулять 31 августа и не вернулась. Ее искали десятки сотрудников полиции. Следы привели в квартиру ее соседа, 40-летнего Владимира Александрова, недавно вернувшегося с СВО. Подозреваемого задержали в Москве в аэропорту.

Владимир Александров — уголовник-рецидивист, последний раз был осужден за изнасилование совершеннолетней, а из колонии ушел на СВО. Александров уже признался в том, что позвал Настю к себе на чай, изнасиловал, убил, а труп спрятал в подвале. Александрову грозит пожизненное заключение.