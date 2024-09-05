Суд арестовал предполагаемого убийцу девочки из Нижнего Тагила

О гибели 11-летней Насти Я. стало известно 3 сентября. Девочка ушла из дома погулять 31 августа и не вернулась. Ее искали десятки сотрудников полиции. Следы привели в квартиру ее соседа, 40-летнего Владимира Александрова, недавно вернувшегося с СВО. Подозреваемого задержали в Москве в аэропорту.
Владимир Александров — уголовник-рецидивист, последний раз был осужден за изнасилование совершеннолетней, а из колонии ушел на СВО. Александров уже признался в том, что позвал Настю к себе на чай, изнасиловал, убил, а труп спрятал в подвале. Александрову грозит пожизненное заключение.